Governo, Consiglio dei ministri alle 20: c'è Def a odg

di npf

Roma, 27 set. (LaPresse) - Il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna alle ore 20,00 a Palazzo Chigi per l'esame del seguente ordine del giorno:

- DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici - ESAME PRELIMINARE (AFFARI EUROPEI - ECONOMIA E FINANZE);

- DISEGNO DI LEGGE: Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni - ESAME DEFINITIVO (SALUTE);

- DECRETO LEGISLATIVO: Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103 - ESAME DEFINITIVO (GIUSTIZIA);

- DECRETO LEGISLATIVO: Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103 - ESAME DEFINITIVO (GIUSTIZIA);

- DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103 - ESAME DEFINITIVO (GIUSTIZIA);

- DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103 - ESAME DEFINITIVO (GIUSTIZIA);

- DECRETO LEGISLATIVO: Riforma dell'ordinamento penitenziario in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103 - ESAME DEFINITIVO (GIUSTIZIA);

- NOTA di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018 (ECONOMIA E FINANZE);

- LEGGI REGIONALI;

- VARIE ED EVENTUALI.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata