Governo, Centinaio: Nuovo passaggio in Cdm per sblocca-cantieri e crescita

di npf

Roma, 17 apr. (LaPresse) - "L'auspicio è che ci sia un (nuovo ndr) passaggio in Consiglio dei Ministri. Anche perché non posso pensare di aver approvato un decreto oggi e che tra una settimana al Presidente Mattarella va un decreto che non dico che è totalmente diverso, ma che magari è il doppio rispetto a quello che abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri ... E il Presidente Mattarella sotto quel punto di vista lì io gli do tutte le ragioni del mondo". Queste le parole del ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio, ad Agorà RaiTre, sui decreti sblocca-cantieri e crescita.

