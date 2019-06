Governo, Centinaio: Auspico in miracolo Conte, ma senza condizioni si voti

di abf

Roma, 3 giu. (LaPresse) - "Auspico che il presidente Conte faccia un miracolo. Continuo a essere dell'idea che la campagna elettorale è finita e i toni si devono abbassare, perché se si vuole andare avanti si devono abbassare, e bisogna parlare di cose concrete. Il premier deve ricominciare a far parlare la politica, e soprattutto i due contraenti del contratto, di cose concrete e creare un'agenda di governo con argomenti realizzabili, concreti e che interessano agli italiani". Così a Circo Massimo, su Radio Capital, il ministro dell'agricoltura e del turismo Gian Marco Centinaio. "Da parte nostra c'è la buona volontà, ma se non ci dovessero essere le condizioni, se non si riesce a mettersi d'accordo, non vedo alternativa a elezioni. In Parlamento non ci sono numeri per governo con Berlusconi e Meloni, sennò l'avremmo già fatto", ha aggiunto.

