Governo, Cdm slitta alle 20. Oggi informativa Conte alle Camere sul Mes

di dab/vln

Roma, 2 dic. (LaPresse) - Il Consiglio dei ministri previsto per oggi alle 15, slitta di 5 ore e si svolgerà alle 20. Lo rendono noto fonti di governo. Oggi il premier, Giuseppe Conte, svolgerà le informative urgenti sul Mes: alle 13 sarà alla Camera e alle 15.30 in Senato. Ieri notte, invece, si è svolto a Palazzo Chigi un vertice di maggioranza di circa 4 ore sul Meccanismo europeo di stabilità, a cui però non ha preso parte Italia Viva.

