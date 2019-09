Governo, Cav: In piazza? Vederemo. Per ora opposizione in Parlamento

di ddn/abf

Roma, 18 set. - "Noi siamo stati in piazza contro il governo Prodi quando aveva esagerato con la pressione fiscale. Se il governo metterà le mani in tasca agli italiani o, come accaduto con il governo passato, andrà a ledere i diritti dei cittadini può darsi che decideremo di andare in piazza per fare arrivare le motivazioni del nostro contrasto alle decisioni del governo di sinistra". Così Silvio Berlusconi, parlando alle telecamere a margine della plenaria Ue di Strasburgo, in merito alla partecipazione alla manifestazione della Lega contro il governo. "Noi l'opposizione la faremo come l'abbiamo sempre fatta, sui contenuti e in Parlamento: giudicheremo ogni provvedimento da quello che contiene - aggiunge - Se riterremo che c'è qualcosa di positivo per l'Italia e per gli italiani voteremo a favore".

