Governo, Boschi: Peccato nessuno toscano, spero non sia modo per colpire Renzi

di lcr/scp

Milano, 13 set. (LaPresse) - "E' una trattativa fatta dai segretari di partito, noi non abbiamo fatto una lotta per un posto in più o una poltrona in più. Auguro un buon lavoro a chi inizia questa esperienza, sono un po' dispiaciuta che non ci sia nessun toscano al governo. Anche perché i risultati elettorali hanno dimostrato che nel nostro territorio il nostro partito ha una forza e una capacità di lavorare bene. E' un peccato che nessuno possa rappresentare questo territorio al governo, nessuno del Pd in particolare. Spero non sia semplicemente un modo per colpire Renzi e il nostro gruppo, perché credo che non sia giusto e non se lo meritino i cittadini della nostra regione". Così Maria Elena Boschi, deputata del Pd, a margine del Tempo delle Donne a Milano, sulla nomina dei sottosegretari.

