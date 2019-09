Governo, Boschi: Da Leopolda nulla da temere se lavora per bene Paese

di lcr/lrs

Milano, 13 set. (LaPresse) - "Il governo non deve avere nulla da temere dalla Leopolda, assolutamente. Noi sosteniamo questo governo e lo continueremo a sostenere. Ovviamente, il governo deve dimostrare non solo a noi parlamentari ma a tutti i cittadini che fa delle cose buone nel loro interesse. Finché il governo fa cose buone nell'interesse del Paese e dà risposte ai problemi degli italiani, non ha nulla da temere". Così Maria Elena Boschi, deputata del Pd, a margine de 'Il Tempo delle Donne', a Milano, rassegna organizzata dal Corriere della Sera, risponde ai cronisti che chiedono se dalla Leopolda e da Matteo Renzi potrebbero arrivare scelte che cambino la situazione nel Pd e, quindi, nell'esecutivo.

