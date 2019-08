Governo, Borgonzoni: Lega spera che voti non si trovino e si torni al voto

di scp

Roma, 30 ago. (LaPresse) - "Speravamo di poter avere una discussione per capire se si troveranno i voti e noi come LEga speriamo che i voti in aula non si trovino per tornare al voto". Così la sottosegretaria uscente della Lega al Mibac Lucia Borgonzoni, che con il sottosegretario uscente al Lavoro Claudio Durigon ha incontrato il premier incaricato Giuseppe Conte.

