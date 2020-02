Governo, Bonomi: Basta isteria regolatoria, serve confronto diverso

di lrs/vln

Milano, 12 feb. (LaPresse) - "L'isteria e la schizofrenia regolatoria che la politica ci ha consegnato con ripetuti esempi quando si parla di industria è per il sistema produttivo fonte di una forte frustrazione". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, a Milano, durante l'incontro con il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. "Ma se oggi con il ministro Patuanelli intendiamo però gettare le basi di un nuovo e diverso rapporto di confronto e collaborazione con le imprese - ha aggiunto - noi ci siamo. Non chiediamo di meglio. Come imprese, abbiamo la certezza che la politica debba maturare tutt'altra consapevolezza rispetto a ciò che serve a una prospettiva di crescita vera e stabile. Finora non siamo stati ascoltati e i risultati, purtroppo, si vedono".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata