Governo, Bonafede: Salvini dice a me pieni poteri, ma non mi piace

di bdr

Milano, 9 ago. (LaPresse) - "Dire a me pieni poteri non mi piace". Lo ha detto il ministro delal Giustizia Alfonso Bonafede, ospite di In Onda su La7, commentando le posizioni del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, che a Pescara aveva esortato gli italiani proprio a affidargli "pieni poteri".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata