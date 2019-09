Governo, Boccia: Nord ha bisogno di un Sud forte

di rib/ddn/abf

Roma, 5 sett. (LaPresse) - "Non c'è una competizione, non una guerra dei ricchi contro i poveri. Mai come ora si deve ripartire dal punto di contatto che era stato trovato dal presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini. Si riparte dalla convinzione che il Nord ha bisogno di un Sud forte e il Sud di un Nord che si senta anche Sud. Questo dipende da noi". Lo ha detto il ministro per l'autonomia Vincenzo Boccia uscendo dal Palazzo del Quirinale.

