Governo, blog 5 Stelle: Necessità non rinviabili per il Paese aspettano soluzioni

di scp

Milano, 3 set. (LaPresse) - "A nostro avviso esistono delle necessità per il Paese non rinviabili: innanzitutto tagliare 345 parlamentari, una riforma che l'Italia aspetta da molti anni giunta alla quarta lettura e fermata dal tradimento della Lega. Abbiamo inoltre il compito di impedire l'aumento dell'Iva, ma anche di lavorare a tanti temi decisivi che il nostro capo politico Luigi Di Maio ha illustrato qualche giorno fa dopo le consultazioni al Quirinale: taglio delle tasse, tutela del lavoro, avvio di un grande programma di investimenti per la tutela ambientale (green new deal) e per l'economia circolare, lotta alla criminalità organizzata, tutela e valorizzazione dei nostri beni comuni. Queste, come altre questioni determinanti per il presente e il futuro del Paese, aspettano delle risposte e delle soluzioni". È quanto si legge sul blog delle Stelle in un post che dà il via alle consultazioni online sulla piattaforma Rousseau per votare sì o no all'alleanza del M5S con il Pd.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata