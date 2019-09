Governo, blog 5 Stelle: Movimento è post ideologico, avanti con programma

di scp

Milano, 3 set. (LaPresse) - "Per noi il mandato dei cittadini è una cosa seria, dura cinque anni che è il tempo previsto dalla Costituzione per realizzare un programma di governo in modo strutturale e con una visione, anche culturale, di lungo periodo. Il Movimento 5 Stelle è post ideologico, basa l'azione politica sui temi e non sulle persone o sulle poltrone. Siamo disponibili a impegnarci – al fianco del presidente Conte – per mantenere le nostre promesse e tutelare gli interessi dei cittadini, a condizione che gli interlocutori con cui necessariamente occorre dialogare per portare avanti un programma per il Paese tengano fede agli impegni assunti dinanzi agli italiani, prima ancora che al MoVimento 5 Stelle". È quanto si legge sul blog delle Stelle in un post che dà il via alle consultazioni online sulla piattaforma Rousseau per votare sì o no all'alleanza del M5S con il Pd.

