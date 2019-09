Governo, blog 5 Stelle: Lega ha tradito contratto per voracità elettorale

di scp

Milano, 3 set. (LaPresse) - "Dopo 14 mesi" di lavoro del governo gialloverde "la Lega ha deciso di tradire questo contratto per pura convenienza e voracità elettorale, facendo cadere il governo guidato dal presidente Conte e gettando il Paese in una crisi scomposta e pericolosa per i tempi e i modi con cui è stata provocata. La Lega è venuta meno a un impegno preso, portando l'Italia in una situazione molto difficile". È quanto si legge sul blog delle Stelle in un post che dà il via alle consultazioni online sulla piattaforma Rousseau per votare sì o no all'alleanza del M5S con il Pd.

