Governo, blog 5 Stelle: Lavoro con Lega grazie a Conte non va disperso

di scp

Milano, 3 set. (LaPresse) - "Nel 2018 siamo andati al voto con una legge elettorale contro la quale avevamo votato nella precedente legislatura, costruita soprattutto contro il Movimento 5 Stelle. Una legge che difficilmente avrebbe permesso il raggiungimento di una maggioranza assoluta a chi non si fosse accordato con altre forze politiche. In campagna elettorale abbiamo promesso che avremmo fatto tutto il possibile per realizzare i nostri temi – come da sempre ci impegniamo a fare nei consigli comunali, regionali, in Parlamento, in Europa – con chi fosse stato disponibile a portarli avanti. Gli elettori ci hanno premiato con la maggioranza relativa in Parlamento. A partire da questo abbiamo rivolto un appello a tutte le forze politiche per costruire un governo che avesse al centro gli interessi degli italiani. Abbiamo provato a farlo con il Pd e con la Lega. Quindi abbiamo scritto un contratto di governo con la Lega e siamo riusciti a portare a casa, con un grande lavoro, alcuni dei provvedimenti che ci stavano più a cuore. È un lavoro che non va disperso, reso possibile in questi mesi dall'impegno che Giuseppe Conte ha portato avanti con grandissime capacità e con serietà, restituendo all'Italia una credibilità internazionale". È quanto si legge sul blog delle Stelle in un post che dà il via alle consultazioni online sulla piattaforma Rousseau per votare sì o no all'alleanza del M5S con il Pd.

