Governo, Berlusconi: Gradito? Troppi italiani sono fuori di testa

di npf

Roma, 15 feb. (LaPresse) - Come si spiega il livello di gradimento alto nei confronti del Governo? "Ci sono troppi italiani che sono giù di testa. Sono fuori di testa. Non riesco a capire come una persona consapevole possa non capire dove queste persone stiano portando l'Italia". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi ad Agorà, su Raitre.

