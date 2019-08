Governo, Bergonzoni: No rassicurazioni che non toccheranno provvedimenti fatti

di scp

Roma, 30 ago. (LaPresse) - "Volevamo avere dal presidente una rassicurazione che non verrano toccati certi provvedimenti, un no netto non è stato detto". Così la sottosegretaria uscente della Lega al Mibac Lucia Borgonzoni, che con il sottosegretario uscente al Lavoro Claudio Durigon ha incontrato il premier incaricato Giuseppe Conte. "Se da una parte ha detto che difenderà il lavoro svolto, dall'altra non ha detto no", ha aggiunto,

