Governo, Associazione Rousseau: Nessun problema, a breve risultati su blog

di dab

Milano, 3 set. (LaPresse) - "Nessun problema tecnico, solo tempi tecnici per la certificazione delle votazioni. A brevissimo i risultati sul Blog delle Stelle". Lo dice ai cronisti un membro della Associazione Rousseau sul ritardo dei risultati sul voto degli iscritti M5S per dire sì o no all'accordo di governo con il Pd.

