Governo, Appendino: Spero nasca prima possibile, buon voto a tutti

di scp

Milano, 3 set. (LaPresse) - "Spero" che il governo "possa nascere il prima possibile per portare avanti ciò di cui questo Paese ha bisogno. Buon voto a tutte e a tutti". Lo scrive la sindaca M5S di Torino Chiara Appendino sul suo blog, nel giorno in cui sono aperte su Rousseau le consultazioni in cui gli iscritti devono decidere se dar corso al governo giallorosso. "Governare è innanzitutto possibilità di fare, di dare concretezza alle idee. Lungo questa strada ci sono difficoltà, senza dubbio, ma anche traguardi importanti, che tuttavia devono essere sempre visti come nuovi punti di partenza. Questo vale a tutti i livelli, dal locale al nazionale. Per questo credo sia importante continuare sulla strada intrapresa, per le buone iniziative che abbiamo fatto e per le tante che possiamo ancora fare al governo di questo Paese", aggiunge.

