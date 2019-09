Governo, Appendino: Orgogliosa della scelta dell'assessora Pisano come ministra

Torino, 4 set. (LaPresse) - "L'assessora all'Innovazione della Città di Torino, Paola Pisano, è stata indicata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, quale ministro all'Innovazione e alla digitalizzazione del prossimo governo. Una scelta di cui vado orgogliosa e che porterà una torinese a sedere al tavolo del Consiglio dei ministri". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino. "Paola in questi tre anni - aggiunge -, in collaborazione con giunta e Consiglio, ha portato a casa risultati importanti. Torino è la prima città in Italia a sperimentare la guida autonoma in contesto urbano. Qui è stato dato il via a Torino City Lab, policy per facilitare lo sviluppo e l'insediamento di nuove aziende innovative. Ancora, a Torino è andato in scena il più grande drone show d'Europa, è stato dato il via alla digitalizzazione dei servizi e a nuove prospettive sull'innovazione sociale. Sono certa che la stessa competenza, la stessa passione e lo stesso impegno saranno messe al servizio di tutto il Paese. A Paola un sentito ringraziamento e le mie congratulazioni per questo nuovo, importante, ruolo".

