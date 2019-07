Governo, Appendino: Di Maio ha mia piena fiducia, sta facendo il massimo

di scp

Milano, 30 lug. (LaPresse) - "Credo che Luigi Di Maio e tutta la squadra di governo per la parte 5 Stelle stia facendo il massimo in un contesto molto difficile, in un governo formato da due forze politiche diverse con storie diverse; io rivendico la mia differenza di appartenenza rispetto alla Lega, credo che abbia portato provvedimenti importanti che sono caratteristici della nostra storia e in tal senso si debba continuare a lavorare, quindi da parte mia piena fiducia nell'operato e credo che da settembre si debba ripartire come si sta facendo su temi specifici, ad esempio la legge sul salario minimo". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino

