Governo, alle 19 vertice a Chigi su autonomia. A seguire dossier Autostrade

di npf/lrs

Roma, 25 giu. (LaPresse) - Vertice di Governo questa sera, intorno alle ore 19, a palazzo Chigi. Sul tavolo, al quale prenderanno parte, secondo quanto si apprende, oltre al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e i ministri per gli Affari regionali, Erika Stefani, e del Sud, Barbara Lezzi, ci sarà il dossier autonomia, in vista del Consiglio dei ministri convocato per domani sera alle 18.50. Dopo questa prima riunione ce ne dovrebbe essere una seconda sulla questione Autostrade, alla quale è prevista la presenza del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli.

