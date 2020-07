Google, Conte: Importante investimento, innovazione è centrale

di abf

Roma, 9 lug. (LaPresse) - "Accolgo con favore questo importante investimento in Italia da parte di Google e Sundar Pichai. La tecnologia e l'innovazione digitale sono elementi centrali dell'agenda del mio governo per il futuro del nostro Paese. Continuiamo così!". Così il premier Giuseppe Conte su Twitter, con un messaggio in inglese.

