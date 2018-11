Global compact, Salvini: Italia no a Marrakech. Decide Aula, ma per ora affollata

di npf/abf

Roma, 29 nov. (LaPresse) - "C'è l'assemblea a Marrakech e l'Italia non ci andrà. Il Governo trasparentemente e democraticamente aspetterà che sia il Parlamento a decidere. Sull'immigrazione sapete come la penso: decidono l'Italia e gli italiani". Lo dice il vecepremier Matteo Salvini parlando fuori da Montecitorio, tornando sul Global compact. Quando il provvedimento andrà in Aula? "Mi pare che adesso sia un po' affollato di provvedimenti", risponde.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata