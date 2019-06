Giustizia, venerdì tavolo al ministero per riforma intercettazioni

di mad

Milano, 18 giu. (LaPresse) - È stato convocato per venerdì prossimo il tavolo di lavoro sulla riforma delle intercettazioni, già istituito al ministero della Giustizia, per l'occasione allargato al presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, e a un rappresentante del Consiglio Nazionale Forense. All'ordine del giorno la 'disciplina della pubblicazione e diffusione delle intercettazioni'. Lo comunica il ministero in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata