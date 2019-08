Giustizia, Salvini: Riforma vera o non siamo al governo per fare cose a metà

di dab

Milano, 1 ago. (LaPresse) - "Qualora venisse meno, ad altri e non a noi, la voglia di sbloccare ed efficentare, anche i tempi giustizia, che oggi sono fuori fal mondo...", perché "o una riforma della giustizia è importante, vera, pesante, significativa che dimezza davvero i tempi del processo penale, o non siamo al mondo e al governo per fare le cose a metà". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa dal 'Papeete beach' di Milano Marittima.

