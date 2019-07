Giustizia, Salvini: Riforma Bonafede è acqua, sia incisiva

di lrs

Milano, 31 lug. (LaPresse) - "Bonafede ci mette buona volontà ma è acqua la riforma della giustizia. Non c'è quello che gli italiani si aspettano. Non si interviene sulla separazione delle carriere, non ci sono sanzioni disciplinari per chi rispetta i tempi, non si tocca il tema delle intercettazioni, si lascia totale soggettività alle Procure. O si fa una riforma storica, imponente, decisiva della giustizia italiana". Lo ha detto il vicepremier leghista, Matteo Salvini, in una diretta Facebook, che ha fatto sapere di aver partecipato a un incontro in vista della riforma della giustizia "che non c'è". "Noi vogliamo una giustizia forte e incisiva che premia chi merita e punisce chi sbaglia, con criteri imprenditoriali. Non si può lasciare nulla al caso quando si parla della libertà delle persone", ha aggiunto.

