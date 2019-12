Giustizia, Pd: Si rispetti programma governo, presenteremo proposta di legge

di scp

Milano, 20 dic. (LaPresse) - “In tema di riforma della giustizia richiamiamo le forze di maggioranza al rispetto del programma di governo, avendo il Pd dimostrato lealtà su tutti gli altri dossier fino ad oggi approvati. Abbiamo rilevato nell'incontro di ieri sera che in tema di riforma del processo penale siamo indietro rispetto alla tabella di marcia stabilita con il ministro Bonafede che, nonostante diversi incontri di maggioranza, non ha presentato ancora un testo, di sintesi delle posizioni, che punti a garantire tempi certi per la ragionevole durata del processo, così come stabilisce la Costituzione”. Così in una nota il responsabile giustizia del Pd Walter Verini. "Non possiamo perdere tempo prezioso - aggiunge -, per questo abbiamo chiesto una riunione di maggioranza sul tema da tenersi nei prossimi giorni. I cittadini e le imprese vogliono una giustizia che garantisca tempi certi per la durata dei diversi gradi di giudizio. Per questi motivi presenteremo una nostra proposta di legge in Parlamento come contributo del Pd per una soluzione seria per la giustizia italiana".

