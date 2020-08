Giustizia, Pd: Riforma Csm tappa per recupero credibilità magistratura

di dab

Roma, 4 ago. (LaPresse) - "La imminente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della riforma del Csm rappresenta una tappa fondamentale per contribuire al recupero di una piena credibilitá della magistratura, combattere le degenerazioni correntizie, garantire la parità di genere. Sarà poi il Parlamento ad arricchire e irrobustire il provvedimento, con un confronto aperto e ravvicinato. Al tempo stesso, alla ripresa di settembre, alla Camera inizierà il cammino la riforma del processo penale (al Senato è in corso di esame quella sul processo Civile) che potrá - tra l'altro - portare la durata dei processi a cinque-sei anni, risolvendo così anche il tema della prescrizione. Il Pd, che si è battuto per questa fitta agenda di riforme della Giustizia, lavorerà per un confronto serio e ampio e per garantire tempi rapidi all'approvazione di provvedimenti che, anche insieme alla ripresa di quello sull'ordinamento penitenziario, potranno cambiare in meglio la giustizia italiana". Così in una nota congiunta Walter Verini, responsabile giustizia del Partito democratico, Franco Mirabelli, vicecapogruppo del Pd al Senato e Alfredo Bazoli, capogruppo in commissione Giustizia alla Camera dei deputati.

