Giustizia, Paragone (M5S): Riforma attesa da anni, Lega non dica no

di dab

Milano, 7 set. (LaPresse) - "Fa sorridere, che proprio chi ama descrivere il Movimento 5 Stelle come il movimento dei 'no', opponga poi un 'no' grande come una casa a un provvedimento così importante come la riforma della giustizia. Soprattutto una riforma che i cittadini e le imprese attendono da anni, perché riduce i tempi del processo e restituisce certezze a chi si rivolge ai giudici per ottenere giustizia. Se qualcuno pensa di bloccare tutto in maniera pretestuosa, magari pensando che così può saltare la legge sulla prescrizione, si sbaglia. Il Movimento 5 Stelle è aperto alle proposte serie, ma non è disponibile a compromessi al ribasso". Così su Facebook il senatore del Movimento 5 Stelle, Gianluigi Paragone.

