Giustizia, Palamara: Cav? Chiarire deve essere interesse di tutti

di lrs

Milano, 1 lug. (LaPresse) - "Sono dei fatti rispetto ai quali deve essere interesse di tutti chiarire e comprendere che cosa è accaduto". Così l'ex membro del Csm ed ex capo dell'Anm, Luca Palamara, a 'Fatti e misfatti' su Tgcom24 rispondendo a una domanda sull'audio delle polemiche relativo alla condanna a Silvio Berlusconi in Cassazione per il processo Mediaset. "Conosco dei pezzi importanti di questa storia", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata