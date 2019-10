Giustizia, Morra: Con decisione Cedu è a rischio il 41bis

di dab

Milano, 8 ott. (LaPresse) - Con questa decisione della Corte Ue dei Diritti dell'uomo "è a rischio il 41bis, un regime di carcere in cui è rigorosamente controllata ogni forma di comunicazione del detenuto. Non si può e non si deve comunicare, perché non avewndo dato segni di ravvedimento, il ristretto è considerato ancora vicino all'organizzazione". Lo dice il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, la sentenza della Corte Ue dei Diritti dell'uomo che ha rigettato il ricorso dell'Italia contro la cancellazione dell'ergastolo ostativo.

