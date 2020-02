Giustizia, Mattarella: Arbitrio mina fiducia e credibilità toghe

di ddn/abf

Roma, 26 feb. (LaPresse) - "Arbitrio e imprevedibilità cherischierebbero di minare in maniera seria la fiducia nell'ordine giudiziario ela sua credibilità". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando nel pomeriggio al Quirinale i Magistrati ordinari in tirocinio nominati con decreto ministeriale del 12 febbraio 2019. "Interpretare e applicare le norme è un compitofisiologico per i magistrati, che va svolto avendo come sicuro riferimento ivalori e i principi della Costituzione. Occorre, infatti, aver ben chiaro ilconfine che separa l'interpretazione della legge dall'arbitrio nella creazionedella regola e dalla imprevedibilità della risposta di giustizia", aggiunge.

