Giustizia, improprio messaggio Mattarella a Parlamento su iniziative imminenti

di dab/ddn

Roma, 29 mag. (LaPresse) - Risulterebbe, peraltro, improprio un messaggio del Presidente della Repubblica al Parlamento per sollecitare iniziative legislative annunciate come imminenti. Al Presidente della Repubblica competerà valutare la conformità a Costituzione di quanto deliberato al termine dell'iter legislativo, nell'ambito e nei limiti previsti per la promulgazione. È quanto si legge in una nota del Quirinale,

