Giustizia, Di Maio su sfiducia Bonafede: Governo solido e lo dimostrerà

di dab

Roma, 19 mag. (LaPresse) - "Sono 30 anni che ci chiediamo se il governo tiene o traballa, anche per dinamiche interne alla maggioranza, ma il governo è solido e domani, in Parlamento, al Senato, lo dimostrerà. Con i voti di chi ha dato la fiducia a questo governo, e che ha permesso di far approvare leggi come il taglio dei parlamentari o il carcere ai grandi evasori". Risponde così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista andata in onda su canali Mediaset (Tg4, Studio Aperto, Tgcom), alla domanda sul voto alla mozione di sfiducia presentato dal centrodestra contro il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, su cui Italia viva sta ragionando ancora. E lo far

