Giustizia, Di Maio: M5S non condivide Cedu su ergastolo ostativo

di dab

Milano, 8 ott. (LaPresse) - "Il Movimento 5 Stelle non condivide in alcun modo la decisione presa dalla Corte. La storia del nostro Paese ci ha lasciato in eredità troppo sangue e dolore. Noi non ci giriamo dall'altra parte". Lo scrive il capo politico M5S e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Facebook, commentando la decisione della Corte europea dei Diritti dell'uomo, che ha respinto il ricorso presentato dall'Italia sul tema del cosiddetto ergastolo ostativo.

