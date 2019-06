Giustizia, Cav: Misure governo sbagliate e pericolose

di ddn/dab

Roma, 19 giu. (LaPresse) - "Strazianti i risultati di questo governo". Così Silvio Berlusconi, secondo quanto si apprende, parlando all'assemblea dei parlamentari di Forza Italia in Senato. Secondo il Cav le misure che si intendono adottare per la giustizia sono "sbagliate e pericolose". E "senza una buona riforma della giustizia gli italiani non sono veramente liberi", ha aggiunto.

