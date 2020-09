Giustizia, Bonafede: Superare logiche bandiera, no al gattopardismo

di lrs

Milano, 6 set. (LaPresse) - "Nel settore della giustizia è necessario abbandonare le logiche delle contrapposizioni e delle opposizioni di bandiera. Chi vuole semplicemente alimentare la polemica in modo gattopardesco troverà in me comunque un interlocutore, ma determinato ad andare avanti". Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, al Forum Ambrosetti di Cernobbio.

