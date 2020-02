Giustizia, Bonafede: Riforma tutelerà presunzione innocenza

di egr

Roma, 12 feb. (LaPresse) - "La riforma del processo penale non comporterà alcun sacrificio dei diritti delle parti, questo per quanto riguarda la presunzione di non colpevolezza". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nel question time alla Camera.

