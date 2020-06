Giustizia, Bonafede: In arrivo circolare per ripresa udienze da 1/7

di dab

Roma, 11 giu. (LaPresse) - "Con l'inizio della fase 2, il ministero ha dato avvio al graduale e progressivo ampliamento delle attività giurisdizionali e amministrative. Adesso, grazie al mutamento del contesto sanitario, è giunto il momento di un ritorno alla normalità per la giustizia". Lo dice il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, rispondendo a un'interrogazione del Pd, durante il question time al Senato. "In particolare, è imminente l'emanazione di una circolare che riequilibra il rapporto tra lavoro in presenza e lavoro da remoto del personale amministrativo che mira a garantire, per quanto possibile, la regolare celebrazione delle udienze, in condizioni di sicurezza, già a partire dal 1° luglio 2020", aggiunge. "Dal 22 maggio, poi, è stata istituita la 'Cabina di regia nazionale per la gestione dell'attività giudiziaria durante la fase 2 dell'emergenza da Covid-19', proprio per garantire un monitoraggio della ripresa e per permettere interventi mirati ed efficaci - sottolinea il Guardasigilli -. Inoltre, gli ingenti investimenti stanziati con il cosiddetto decreto Rilancio, stanno consentendo di provvedere all'installazione di tutti i presidi di sicurezza necessari secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria, perché garantire un servizio significa assicurare che non comporti rischi per la salute dei cittadini e degli addetti ai lavori".

