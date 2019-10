Giustizia, Antigone: Da Strasburgo sentenza importante, allarmismi ingiustificati

di alm/dab

Roma, 8 ott. (LaPresse) - "Una sentenza da tanto tempo aspettata, e importante, che sottolinea come non sia compatibile con ordinamento giudiziario avanzato la prospettiva dell'ergastolo senza prospettive di rilascio. Resta in ogni caso una discrezionalità dei giudici quindi ogni allarmismo sulla decisione della Corte è ingiustificato". Così il presidente di Antigone Patrizio Gonnella commenta la decisione della Corte europea sul cosiddetto ergastolo ostativo.

