Giunta del Piemonte a Novara: "Non si blocchi la Città della Salute"

La quarta giunta monotematica del governo piemontese è stata dedicata al progetto della Città della Salute e della Scienza. Il presidente Alberto Cirio assicura l'impegno dell'Ente Regionale dopo lo stop arrivato dall'ex Ministra Grillo. Al centro, il finanziamento dell'opera, in parte pubblico e in parte privato.Esplorando possibilità alternative, è stato ipotizzato l'intervento dell’INAIL che però potrebbe rallentare fortemente la procedura. L'assessore alla Sanità Luigi Icardi martedì 17 settembre sarà a Roma, verrà ricevuto dal neo Ministro Roberto Speranza, perché non si blocchi un progetto ambizioso nato nel 2001, importante per tutto il territorio.