Giulia Grillo: "Congresso delle famiglie? Si paragona anche l'omosessualità al satanismo, è ridicolo"

Congresso delle famiglie a Verona? "Noi non arretriamo, per quanto ci riguarda è una manifestazione fortemente ideologizzata, di estrema destra. Con alcune tipizzazioni negative. Si paragona anche l'omosessualità al satanismo, a detta di alcuni relatori: è al limite del ridicolo, privo di qualunque fondamento scientifico. Come accade con altre posizioni, viste come esaltazione della donna, e invece è il contrario. Rappresentano stereotipi del passato. Non mi sembra ci sia un atteggiamento progressista e sano nell'affrontare certi temi difficili come ad esempio la adozione nelle coppie omosessuali. Sono fenomeni che vanno governati con leggi adeguate, ma non vanno stigmatizzati". Così la ministra della Salute, Giulia Grillo, a Milano a margine al Simposio dal titolo 'Global Perspectives and Local Identities in Healthcare Architecture' organizzato dall'International Academy for Design & Health, in collaborazione col Politecnico di Milano