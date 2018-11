Giornalisti, Di Maio: A disposizione Odg Campania, non uso immunità

di npf

Roma, 13 nov. (LaPresse) - "So che il consiglio di disciplina" dell'ordine dei giornalisti "della Campania ha avviato una procedura. Voglio dire che sono a loro disposizione, mai mi avvarrò della cosiddetta insindacabilità delle opinioni espresse, né dell'immunità parlamentare, anche se ho fatto le mie dichiarazioni da ministro, non da giornalista". Lo dice il vicepremier e leader M5S Luigi Di Maio in diretta Facebook.

