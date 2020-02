Giorgia Meloni ospite di PoliticaPresse, in diretta alle 13:15

Il leader di Fratelli d'Italia in redazione de LaPresse risponde alle domande di Vittorio Oreggia e Nicola Assetta, live sulla pagina Facebook e sul sito dell'Agenzia

I rapporti con gli alleati di centrodestra, le prossime elezioni regionali, la raccolta di firme per l'elezione diretta del Capo dello Stato ma anche le tensioni in seno al governo giallorosso con il braccio di ferro Conte - Renzi ed il futuro della legislatura. Tutti i temi caldi al centro del dibattito politico al forum di LaPresse con Giorgia Meloni, in diretta alle 13:15

