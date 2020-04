Giorgia Meloni: per Conte facile fare il bullo con la televisione di Stato - Il videomessaggio

Non ci sta Giorgia Meloni ad accettare le accuse lanciate dal Presidente del Consiglio durante la Conferenza Stampa serale indetta per comunicare le nuove misure del Governo sull'emergenza Coronavirus e la proroga delle restrizioni fino al 3 maggio. La Leader di Fratelli d'Italia posta un video messaggio su Facebook subito dopo l'appuntamento di Conte trasmesso in diretta dalla Rai e molti canali tv. "E' facile per Giuseppe Conte fare il bullo con la TV di Stato" è la replica di Meloni a Conte, che durante la Conferenza Stampa ha accusato la Meloni stessa e Matteo Salvini di "indebolire l'Italia" dicendo falsità sui negoziati con l'Europa. "Mi aspetto di avere dalla Rai la stessa possibilità di Conte, nella stessa fascia oraria, di rivolegrmi allo stesso numero di cittadini per esporre il mio punto di vista". Più che alla Cina, dice la Meloni, siamo vicini alla Corea del Nord.

Il Video messaggio di Giorgia Meloni

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata