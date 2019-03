Gilet gialli, M5S: Violenza inaccettabile, protesta sia civile

di abf

Roma, 16 mar. (LaPresse) - "Siamo e sempre saremo contro la violenza. Per questo motivo condanniamo senza alcuna esitazione gli assurdi episodi di Parigi. Violenza e saccheggi non possono essere tollerati, ci sono strumenti democratici e civili per protestare e farsi sentire. Il cambiamento non si ottiene attraverso guerriglie e scontri con la polizia". Così in una nota Sergio Battelli, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera e presidente della commissione Politiche Ue.

