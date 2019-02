Gilet gialli, Di Stefano: Francia non tema, non sosteniamo chi usa violenza

di dft/abf

Roma, 15 feb. (LaPresse)- "I gilet gialli non sono pericolosi, ma la Francia non ha nulla da temere: non c'é alcun interesse a sostenere chi usa la violenza". Così il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano a margine di una evento a Roma.

