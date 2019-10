Germania, Di Maio: Colpita tutta l'Europa, condanna per atroce gesto

di vln

Milano, 9 ott. (LaPresse) - "Non è stato colpito solo il popolo ebraico in Germania, è stata colpita tutta l'Europa. L'Italia è vicina al dolore dei familiari delle vittime e condanna quest'atroce gesto". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in merito all'attacco avvenuto in una sinagoga ad Halle, in Gemania.

