Gentiloni: Finanziamenti a fondo perduto parte sostanziale recovery fund

di dab

Roma, 26 apr. (LaPresse) - "La presidente Von der Leyen non ha detto fifty fifty, ma serve un mix. Bisogna lavorare su due obiettivi, considerando che i prestiti non vanno buttati via, perché dipendono dai tassi e dalle scadenze. Ma i finanziamenti a fondo perduto devono essere una parte assolutamente sostanziale". Così il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, ospite di 'Mezz'ora in più', su Rai3, parlando della proporzione tra prestiti e finziamenti a fondo perduto nei recovery fund.

